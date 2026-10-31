Das ändert sich ab Jänner
Neue Regeln beim Familienbonus plus: Das müssen Eltern jetzt tun
Wer Kinder über 4 Jahre hat, für den ändern sich mit Jahreswechsel die Regeln für den Bezug des „Familienbonus plus“.
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Ab Jänner gilt das verpflichtende Splitting beim Steuerbonus für Familien. Ein Alleinverdiener bekommt dann nicht mehr den gesamten Betrag. Das kann Familien Geld kosten. Was Mütter und Väter jetzt tun müssen, um auch im nächsten Jahr das gesamte Steuerzuckerl zu erhalten.
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