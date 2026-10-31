Zehntausende bei Jugendprotesten: Vereinzelte Ausschreitungen in Deutschland

Bei den Protesten junger Menschen in Deutschland mit zehntausenden Teilnehmern ist es am Samstagabend in mehreren Städten zu vereinzelten Ausschreitungen gekommen. Während die Demonstrationen zunächst überwiegend friedlich verliefen, kam es unter anderem in Berlin, Frankfurt, Hamburg und Bremen zu Flaschen-, Böller- und Eierwürfen, brennenden Barrikaden sowie Angriffen auf Polizeikräfte. Mehrere Beamte wurden verletzt, Wasserwerfer kamen zum Einsatz.

Zu den Protesten in mehr als 30 Städten hatte die Initiative „Gen Z regelt“ aufgerufen. Sie fordert unter anderem mehr Geld für Bildung, Psychotherapie und Klimaschutz sowie Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich allein in zwölf Städten mehr als 68.000 Menschen. Die Initiative distanzierte sich ausdrücklich von Gewalt und zeigte sich enttäuscht darüber, dass die Debatte vor allem von den Ausschreitungen statt von den Inhalten der Proteste geprägt werde.

Rund 320.000 demonstrierten in Frankreich

Nach einem zunächst weitgehend friedlichen Protesttag kam es auch in Frankreich in mehreren Städten zu Ausschreitungen. In Paris, Lyon, Marseille, Rennes und Toulouse kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, vereinzelt wurden Feuerwerkskörper und andere Gegenstände auf Polizisten geworfen. Bis zum Nachmittag wurden landesweit 27 Menschen festgenommen.

Auch in Frankreich wurde wieder gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem demonstriert. © RALF HIRSCHBERGER