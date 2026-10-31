Kollision bei Überholmanöver in Leutasch: Zwei Verletzte mit Heli abtransportiert

Bei einem Überholmanöver im Ortsteil Lochlehn sind am Samstagnachmittag zwei Pkw seitlich zusammengestoßen. Drei Personen wurden verletzt, zwei von ihnen mussten mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Leutasch – Zwei Autos kollidierten am Samstag gegen 15 Uhr auf der L14 im Gemeindegebiet von Leutasch seitlich miteinander. Ein 36-jähriger Österreicher war mit seiner 27-jährigen Freundin als Beifahrerin von Leutasch in Richtung Deutschland unterwegs. Nach Angaben des Lenkers wollte er nach der Ortschaft Lochlehn umkehren und dazu nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen.

Zur selben Zeit setzte eine 18-jährige Deutsche, die mit ihrem Auto hinter dem Wagen des 36-Jährigen unterwegs war, zum Überholen an. Im Bereich der Einmündung des Wirtschaftsweges kam es daraufhin zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle drei Beteiligten erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Die 27-jährige Beifahrerin und die 18-jährige Lenkerin wurden mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen. Der 36-Jährige wurde mit der Rettung ebenfalls in das Krankenhaus eingeliefert.