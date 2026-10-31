Polizei meldet „Love Scam“
61-jährige Tirolerin überwies vermeintlichem Schauspieler Zehntausende Euro
Eine 61-jährige aus dem Bezirk Reutte ist laut Polizei Opfer eines Internetbetrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter gab sich über Monate hinweg auf einer Online-Plattform als Schauspieler aus und erschlich sich so das Vertrauen der Frau.
Unter dem Vorwand, den Kontakt aufrechterhalten zu können, forderte er sie immer wieder zur Überweisung von Geld auf. Die Frau überwies in mehreren Teilbeträgen insgesamt einen hohen fünfstelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)