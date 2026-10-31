ÖFB-Teamspieler Laimer als Torschütze: Bayern verspielte Sieg gegen Dortmund

Beim munteren Schlagabtausch zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund spielten auch zwei ÖFB-Teamspieler wichtige Rollen. Der BVB glich zweimal einen Rückstand aus.

Konrad Laimer hat sich sein erstes Saisontor für ein besonderes Spiel aufgehoben: Der ÖFB-Teamspieler erzielte für den FC Bayern beim 2:2 im Bundesliga-Gipfeltreffen gegen Borussia Dortmund die zwischenzeitliche 1:0-Führung (38.). Nach Toren von Dayot Upamecano (66.) beziehungsweise Serhou Guirassy (60.) und Fabio Silva (89.) liegt das Spitzenduo auch nach acht Runden punktegleich voran. Am Nachmittag hatten die Verfolger Freiburg, Leipzig und Bremen jeweils Siege verbucht.

Leipzig holte beim 2:0 in Gelsenkirchen gegen Schalke 04 die ersten Auswärtspunkte der Saison. Werder schlug Hoffenheim mit den nächsten Torbeteiligungen von Niclas Füllkrug und Marco Grüll 2:0. Für Augsburg war der Führungstreffer von ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch beim 1:2 gegen Freiburg zu wenig. Der Fünfte Bremen liegt nur drei Punkte hinter der Spitze. Der Sechste Leverkusen verlor überraschend 2:4 gegen Stuttgart.

Teurer Punkt der Bayern

Das Topspiel in München hatte einiges zu bieten. Nach einem Lattenkracher von Michael Olise fanden auch die Dortmunder Chancen vor. Der Jubel von Jobe Bellingham in der 34. Minute war verfrüht, weil Carney Chukwuemeka nach seiner Balleroberung im Abseits stand und zudem in Bayern-Goalie Jonas Urbig rannte. Kurz darauf eroberte Laimer im Mittelfeld den Ball und entblößte den BVB damit in der Vorwärtsbewegung. Einen Doppelpass mit Olise später verwertete der ÖFB-Teamspieler seinen eigenen Nachschuss, nachdem er im ersten Versuch an der Fußparade von Gregor Kobel gescheitert war.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die ohne den kranken Coach Vincent Kompany angetretenen Bayern bereits die Offensivleute Ismael Saibari (Knöchel) und Serge Gnabry (Oberschenkel) mit Verletzungen verloren. Im Finish humpelte auch Olise angeschlagen vom Feld. Nach dem Seitenwechsel verpassten die Bayern das 2:0. Harry Kane knallte einen von ihm selbst herausgeholten Handelfmeter an die Latte (57.).

Das bestraften die überraschend mit Viererkette angetretenen Dortmunder. Guirassy schoss nach Vorarbeit von Aktivposten Chukwuemeka zum 1:1 ein (60.). Die Münchner gingen zwar rasch wieder in Führung. Kane fand mit seiner Kopfball-Vorlage nach Kimmich-Flanke Upamecano, der den Ball zum 2:1 über die Linie drückte (66.). Erneut ließen Kane und Kollegen dann die Vorentscheidung liegen und die Gäste um den eingewechselten Marcel Sabitzer entrissen mit dem späten Tor von Fabio Silva den Bayern noch den Sieg (89.).

Fünftes Saisontor von Gregoritsch

Gregoritsch nutzte seine Freiheiten im Strafraumzentrum für Augsburg in der 18. Minute und verarbeitete eine Flanke sehenswert mit dem linken Außenrist. Beinahe hätte der Steirer gegen seinen Ex-Club noch ein sechstes Saisontor nachgelegt, doch Freiburg-Goalie Mio Backhaus kratzte den Volleyschuss aus dem Eck (32.). Igor Matanovic (65.) und der kurz zuvor gekommene Cyriaque Irie (85.) drehten die Partie zugunsten des zwei Punkte hinter dem Top-Duo lauernden SC. Augsburg ist nach zwei Auftaktsiegen bereits seit sechs Ligaspielen sieglos.

Leipzig feierte erstmals auswärts. Antonio Nusa verwandelte einen Foulelfmeter (37.) und bereitete das 2:0 des Tabellenvierten durch Romulo vor (78.). Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald wurden vor der Kaderbekanntgabe von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Montag eingewechselt. Die von Miron Muslic betreuten Schalker warten weiter auf das erste Heimtor seit dem Wiederaufstieg. Junior Adamu hatte jenes freistehend am Fuß, traf aber den Ball nicht ordentlich (10.). An seiner Stelle kam dann Dejan Ljubicic zum Comeback nach Verletzungspause (57.). Auch mit dem eingewechselten Oldie Edin Dzeko strahlte Schalke keine Torgefahr aus.

Nächster Grüll-Assist