1,6 Millionen Menschen bestaunten Totentag-Parade in Mexiko

Beim großen Umzug zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt sind tanzende Skelette, festlich geschmückte Wagen und Musikgruppen durch die Straßen der Metropole gezogen. Rund 1,6 Millionen Zuschauer verfolgten die Parade, wie die Verwaltung der mexikanischen Hauptstadt mitteilte. Im Vorfeld des "Día de Muertos" gibt es auch in anderen Städten Umzüge mit Teilnehmern in Kostümen.

Am 1. und 2. November ehren die Mexikaner ihre Verstorbenen mit farbenfrohen Opfergaben in Häusern und an aufwendig geschmückten Gräbern. Das Fest wird rund um die katholischen Feiertage Allerheiligen und Allerseelen begangen und ist von indigenen Vorstellungen geprägt. Der Tradition zufolge kommen an diesen Tagen die Seelen der Familienmitglieder aus dem Jenseits zu Besuch. Im Jahr 2008 nahm die UNESCO die indigene Festtradition in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf.