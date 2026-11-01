Trump bringt weitere Angriffe auf Iran ins Spiel

US-Präsident Donald Trump hat mögliche neue Angriffe auf Ziele im Iran ins Spiel gebracht. "Wir haben ihr Atomprogramm ausgeschaltet. Wir müssen uns noch um, ich würde sagen, ein oder zwei Anlagen kümmern, aber das können wir in zehn Minuten erledigen", sagte Trump am Samstag vor Journalisten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida. Konkret nannte Trump den Berg Kolang, auch als "Pickaxe Mountain" bekannt, unter dem ein iranischer Atomkomplex vermutet wird.

"Man könnte sich wahrscheinlich den Pickaxe Mountain ansehen, und darum muss man sich kümmern", sagte Trump. Der Berg - dessen englischer Name so viel bedeutet wie "Spitzhacken-Berg" - liegt in der Provinz Isfahan rund 200 Kilometer südlich von Teheran nahe der Atomanlage Natanz. Die iranische Regierung bestreitet, dass dort Arbeiten an einem Atomprogramm stattfinden.

Trump erklärte zugleich, die USA hätten es mit weiteren Angriffen nicht eilig. Die Gespräche über ein Ende des Iran-Krieges liefen "gut", allerdings seien die Iraner "nicht sehr zuverlässig". US-Außenminister Marco Rubio hatte zuvor erklärt, Trump habe über neue Angriffe noch nicht entschieden. Die USA seien offen für eine diplomatische Lösung.

Irans Außenminister Abbas Araqchi hatte am Samstag erklärt, derzeit seien keine Treffen mit US-Vertretern geplant. Konsultationen über Vermittler liefen jedoch weiter. Irans Oberster Führer Mojtaba Khamenei warnte vor neuen Angriffen und drohte mit einer "sofortigen, wirkungsvollen und geografisch uneingeschränkten Antwort".