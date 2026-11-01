- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Auf Gegenfahrbahn geraten
Frontalkollision in Kirchberg: 19-Jähriger musste ins Krankenhaus geflogen werden
Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort, die Straße musste für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.
© zoom.tirol
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten