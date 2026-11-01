Streit eskalierte in Reutte: Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern sind am Samstagabend in Reutte beide Beteiligten verletzt worden. Die beiden Österreicher im Alter von 35 und 31 Jahren gerieten gegen 21 Uhr aneinander, berichtet die Polizei. Auslöser dürfte ein bereits länger schwelender Streit gewesen sein.