300 prall gefüllte Ordner
Einsicht für jeden erlaubt: Im Innsbrucker Stadtarchiv lagern 17.000 Nazi-Akten
Historiker Niko Hofinger sieht sich eine der Akten an, in denen alle Personen registriert sind, die nach 1945 in Innsbruck gewohnt haben und irgend einmal Mitglied der NSDAP waren. 300 Ordner befinden sich im Innsbrucker Stadtarchiv, die prall gefüllt mit diesen Entnazifizierungsakten sind.
© Rita Falk
Mit der Freigabe von Millionen digitalisierter Nazi-Mitgliedskarten im März ist auch das Interesse an den Innsbrucker Entnazifizierungsakten gestiegen. Im Stadtarchiv kann jeder Auskünfte über seine Vorfahren einholen, die weit über die reine NSDAP-Parteizugehörigkeit hinausgehen.
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