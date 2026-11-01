Einsicht für jeden erlaubt: Im Innsbrucker Stadtarchiv lagern 17.000 Nazi-Akten

Historiker Niko Hofinger sieht sich eine der Akten an, in denen alle Personen registriert sind, die nach 1945 in Innsbruck gewohnt haben und irgend einmal Mitglied der NSDAP waren. 300 Ordner befinden sich im Innsbrucker Stadtarchiv, die prall gefüllt mit diesen Entnazifizierungsakten sind.

© Rita Falk