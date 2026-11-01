Begräbniskultur im Wandel: So nehmen die Menschen in Tirol Abschied

Immer mehr Menschen möchten ihren letzten Weg selbst bestimmen. Sie planen ihren Abschied und halten ihre Wünsche schriftlich fest. Gleichzeitig verändern sich die Formen des Gedenkens: Alternative Beisetzungen werden beliebter, doch der Wunsch nach einem Ort der Trauer und Erinnerung bleibt.