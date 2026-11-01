Immer individueller
Begräbniskultur im Wandel: So nehmen die Menschen in Tirol Abschied
Allerheiligen 2026: Eine Bestatterin und ein Friedhofsreferent sprechen darüber, dass der letzte Abschied immer individueller wird.
© Böhm Thomas
Immer mehr Menschen möchten ihren letzten Weg selbst bestimmen. Sie planen ihren Abschied und halten ihre Wünsche schriftlich fest. Gleichzeitig verändern sich die Formen des Gedenkens: Alternative Beisetzungen werden beliebter, doch der Wunsch nach einem Ort der Trauer und Erinnerung bleibt.
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