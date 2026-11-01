Kinder finden in Deutschland Metallnadeln in Halloween-Süßigkeiten

Gefährlicher Fund in Deutschland: Metallnadeln und winzige Magnete sind in Halloween-Süßigkeiten von Kindern entdeckt worden. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen.

In Leinefelde-Worbis im deutschen Bundesland Thüringen haben Kinder Metallnadeln in ihren gesammelten Halloween-Süßigkeiten gefunden. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Süßigkeiten mit Absicht präpariert wurden, wie es in einer Aussendung der dpa heißt. Weil die Kinder am Samstagabend an zahlreichen Haustüren klingelten, ließ sich bisher nicht nachvollziehen, woher die betroffenen Süßigkeiten genau stammten.

Eltern in der Region sollten die Halloween-Ausbeute ihrer Kinder deshalb genau prüfen, bevor die Süßwaren gegessen werden, hieß es. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung wurden Ermittlungen und ein Strafverfahren eingeleitet.