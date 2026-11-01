Wegen Millionenverlusten sperren die Tiroler Sozialen Dienste viele Unterkünfte zu

Weil die Asylzahlen zurückgehen, schreiben die Tiroler Soziale Dienste (TSD) weiter Verluste in Millionenhöhe. Weitere fünf Standorte stehen vor Schließung.

Erst vor wenigen Wochen wurden von der Landesflüchtlingsgesellschaft TSD die Asylunterkünfte Roppen und Scharnitz geschlossen. Nun stehen weitere fünf auf der Liste: Gries am Brenner, Zirl, Wörgl, Igls und die Unterkunft Bruneckerstraße in Innsbruck. Teils wurden die Mietverträge bereits gekündigt, teils ist man spätestens im Frühjahr 2027 draußen.

Mancherorts läuft die Miete noch einige Monate weiter, aber die Unterkunft selbst wird stillgelegt (z.B. Zirl). Ingesamt leben in den fünf vor einer Schließung stehenden Unterkünften aktuell 250 AsylwerberInnen (mit Kindern).

Sie alle müssen umziehen. Warum? Weil die TSD seit Monaten sparen müssen und deshalb Standorte und Strukturen am Prüfstand waren. Fakt ist: Die Landesflüchtlingsgesellschaft TSD schreibt immer mehr Verluste. Und zwar deshalb, weil sich mit den sinkenden Asylwerberzahlen auch Tagsätze von Land und Bund – die Haupteinnahmequelle für die TSD – im Sinkflug befinden.

Bereits der Jahresverlust von 2,5 Mio. Euro im Vorjahr wurde durch das Auflösen von Rücklagen ausgeglichen. Heuer zeichnet sich ein noch höherer Millionen-Verlust bis Jahresende ab. Seit dem Jahr 2025 gibt es deshalb Sparmaßnahmen und Umstrukturierungen.

Es wurde ein Sparziel von einer Million Euro ausgerufen, Mitarbeiter wurden gekündigt. Aus rund 250 Mitarbeitern wurden knapp über 200. Ein Sozialplan wurde erstellt. Das Jahr 2026 werden die TSD mit einem kolportierten Erlös von 37,5 Millionen Euro beenden, während es 2025 noch 43 Millionen Euro waren.

Totalumbau steht an

Wenig Rücksicht kann beim Totalumbau auf die bisherige Integration vor Ort genommen werden. Egal, ob sich Flüchtlinge an einem Standort gut eingelebt haben, dort ihre Kinder zur Schule gehen und es eventuell gute Kontakte zu Einheimischen gibt: Zugesperrt wird dort, wo man am besten und schnellsten aus dem Mietvertrag rauskommt.

Das alleine schon ist eine Herausforderung, weil man in der großen Flüchtlingswelle und teils auch Jahre danach – als man möglichst schnell für viele Menschen Unterkünfte gebraucht hatte – langjährige Verträge geschlossen hatte, die heute schwer aufzulösen sind. Wie und ob die Umstrukturierung gut gelingt, lässt sich noch nicht abschätzen.

Erst Ende September hatte sich der TSD-Aufsichtsrat in Sachen „strategische Optionen“ beraten. Es soll künftig eher in Richtung Leistungen im Integrationsbereich sowie der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe gehen. Von Seiten des Flüchtlingsreferenten und Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth (SP) – er ist politisch für die TSD verantwortlich – hörte man bis dato nur, dass die 100-prozentige Landestochter TSD „wirtschaftlich stabil aufgestellt“ werden soll.

Massive Kritik

Fakt ist, dass die Flüchtlingsbetreuung 2014 aus der Landesverwaltung ausgegliedert und dafür eine eigene Gesellschaft gegründet wurde. Inwieweit die Entwicklung der Grundversorgung (rücklaufende Asylzahlen) die wirtschaftliche Lage bei den TSD weiter in Schieflage bringt, wird sich zeigen. Auch für welche Projekte die vom Land zur Verfügung gestellten zwei Millionen Euro jährlich genutzt werden. Vieles liegt an TSD-Geschäftsführer Florian Stolz.

Dieser war zuletzt allerdings – zumindest intern – nicht ganz unumstritten. Es gab massive Kritik von MitarbeiterInnen, die im Bereich der Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe arbeiten. Nach wiederholten Gewalt- und Sicherheitsproblemen in der Notschlafstelle Schusterbergweg (Innsbruck) fühlte sich Personal von der Geschäftsführung im Stich gelassen und ging damit auch hilfesuchend an die Öffentlichkeit.

Bereits zuvor gab es Unruhe in der TSD und Verwerfungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung wegen undurchsichtiger Gehaltspolitik. Für das Land waren die Vorwürfe gegen GS Florian Stolz bis dato „substanzlos“.

Baulich wird aktuell – auch wegen der zunehmenden Problematik im Betrieb – an dem geplanten Neubau der Notschlafstelle Schusterbergweg von seiten des Landes, der Stadt Innsbruck und der TSD gearbeitet. Noch im kommenden Jahr soll mit dem Bau der neuen Notschlafstelle begonnen werden.

Was die Zukunft der TSD insgesamt angeht, stellt das Land derzeit keine Überlegungen für eine Wiedereingliederung an. Auch wenn es derzeit nicht so aussieht, will man bei unvorhersehbaren Entwicklungen in geopolitisch schwierigen Zeiten flexibel bleiben.

Das ändert aber nichts daran, dass die TSD von ihrer aktuellen Struktur derzeit so nicht aufrecht zu halten ist. Strukturelle Anspassungen und damit auch eine massive Verkleinerung wird auch in den nächsten Monaten notwendig sein. Ob sich das harte Spar- und Umstrukturierungsprogramm diesmal ohne gröbere Konflikte intern lösen lässt, wird sich zeigen. Der Gürtel wird sehr eng.

Entwicklungen & Zahlen Asylwerber: Mit Stand Oktober leben 1977 Menschen in Tirol in der Grundversorgung. Davon sind rund 850 Vertriebene aus der Ukraine. Erstmals seit Bestehen der Tiroler Sozialen Dienste (TSD) werden seit Wochen keine Asylwerber aus der Bundesversorgung nach Tirol überstellt - das hängt mit den insgesamt sinkenden Asylwerberzahlen in Österreich zusammen. Laut Innenministerium gab es im September 2026 in Österreich insgesamt 885 Asylanträge (Erstanträge und Folgeanträge). Im September 2025 waren es noch 1449. TSD-Unterkünfte: Derzeit zählen die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) noch 45 Einrichtungen, die teils über Jahre angemietet wurden. Davon dürften in nächster Zeit rund die Hälfte stillgelegt bzw. aufgelassen werden. Die Vorarbeiten laufen bereits.