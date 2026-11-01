Von Zendaya bis Paris Hilton: Diese Halloween-Kostüme der Stars sorgten für Aufsehen

Wenn sich Stars zu Halloween verkleiden, darf es gerne etwas aufwendiger sein. Neben Heidi Klum sorgten heuer gleich mehrere Prominente mit ihren Kostümen für Aufmerksamkeit. Auffällig dabei: Einige schlüpften kurzerhand in die Rolle anderer Stars.

1. Zendaya ließ etwa einen prominenten Red-Carpet-Moment wiederaufleben und verwandelte sich in Halle Berry. Als Vorbild diente Berrys Look bei der „X-Men“-Premiere im Jahr 2000.

Schauspielerin Zendya stellte Halle Berrys Look von der „X-Men“-Premiere im Jahr 2000 nach. © imago/UPI Photo/luxurylaw

2. Kim Kardashian suchte ihre Inspiration noch näher am eigenen Zuhause: Sie verkleidete sich als ihre Tochter North West und kopierte deren markanten Look samt blauem Haar.

3. Auch Harry Styles blickte für Halloween zurück, allerdings auf seine eigene Vergangenheit. Der Sänger ließ seinen Auftritt beim „X Factor“-Casting 2010 wiederauferstehen. Zudem zeigte er sich als Elvis Presley.

4. Paris Hilton wiederum setzte auf Britney Spears und erinnerte mit ihrem Kostüm an deren berühmten Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2001.

5. Für eines der ungewöhnlichsten Kostüme sorgte Lily Allen. Die britische Sängerin erschien als Ticketmaster-Sitzplan, inklusive der charakteristischen blauen Sitzpunkte.