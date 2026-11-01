Harter Kampf blieb unbelohnt: Tirolerin Tagger verlor Finale in Guangzhou

Österreichs Tennis-Jungstar Lilli Tagger hat am Sonntag in China ihren zweiten Turniersieg auf der WTA-Tour verpasst.

Die 18-jährige Osttirolerin unterlag im Finale des 250er-Hartplatzevents von Guangzhou als Nummer 4 gesetzt der britischen Qualifikantin Harriet Dart 6:4,3:6,4:6. Während Tagger in ihrem dritten Finale auf der Tour zum zweiten Mal verlor und ihren 53. Platz in der Weltrangliste beibehalten wird, gelang der 30-jährigen Dart der Premierentitel.

Drei Monate nach Taggers erstem Turniersieg in Prag startete sie bei mehr als 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit mit einem Break perfekt. Nach eigenem Aufschlagverlust zum 4:4 gelang ihr gegen die Weltranglisten-115. das sofortige Rebreak. Zum Satzgewinn servierte die Osttirolerin mit einigem Zittern nach Abwehr zweier Breakbälle aus. Im zweiten Durchgang steigerte sich Dart deutlich und gewann diesen nach dem einzigen Break zum 5:3.

Zu viele Breaks kassiert

Damit war der Faden bei Tagger gerissen, sie musste im Entscheidungssatz gleich ihr erstes Aufschlagspiel abgeben. Das Break bügelte sie zum 2:2 zwar noch einmal aus, darauf folgten aber weitere Aufschlagverluste auf beiden Seiten mit dem besseren Ende für Dart. Die Britin brachte ihr Service nach zunächst zwei vergebenen Matchbällen bei Aufschlag von Tagger und 2:16 Stunden Spielzeit zum Sieg durch. Ende Jänner bei einem ITF-Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte sich Tagger im Finale gegen die Dart noch in zwei Sätzen behauptet.