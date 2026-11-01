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Umtriebiger Anstifter
Imster Feuerkünstler und Kulturaktivist Gebhard Schatz wird 75
Mit 75 Jahren ist Gebhard Schatz noch immer umtriebig. Im Bild: Eine Aufnahme des Feuerkünstlers vor einigen Jahren.
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