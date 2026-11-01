Betrüger spähten Bankdaten aus: 58-Jährige aus Zirl verlor Zehntausende Euro

Eine 58-Jährige aus Zirl ist am Samstagabend beim Verkauf von Bekleidung im Internet Opfer eines Betrugs geworden. Die unbekannten Täter erbeuteten laut Polizei einen Betrag im insgesamt mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Frau wurde laut Polizei zwischen 18 und 19 Uhr von einem vermeintlichen Kaufinteressenten kontaktiert. Das anschließende Verkaufsgespräch lief über einen Messengerdienst. Dabei erhielt die 58-Jährige einen Link. Über diesen sollte sie angeblich ein Video der angebotenen Kleidungsstücke hochladen.

Tatsächlich nutzten die Täter den Link, um Daten der Frau auszuspähen. Kurz darauf erhielt sie mehrere Authentifizierungsanfragen ihrer Bank. Weil die 58-Jährige von einem Fehler ausging, bestätigte sie die Anfragen mehrfach. Damit gab sie mehrere Überweisungen frei. (TT.com)