Diebe stahlen Anhänger von Parkplatz in Osttirol: Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in Kals am Großglockner einen schweren Anhänger gestohlen. Dieser war auf einem Parkplatz südlich der Felbertauernstraße (B108) im Ortsteil Unterpeischlach abgestellt, berichtet die Polizei.

Der Anhänger der Gewichtsklasse von 750 bis 3500 Kilogramm war mit einer zusätzlichen Diebstahlsicherung versehen. Die Täter überwanden die Sicherung und entwendeten den Anhänger zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 9.20 Uhr. Die Polizei bittet Personen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben um Hinweise unter folgender Nummer: 059133/7234. (TT.com)