- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
U16-Auswahl trumpfte auf
Heimsieg und Pleite für AKA Tirol im Duell mit den Salzburger Bullen
Lukas Madreiter (rot) verursachte den Salzburgern Kopfschmerzen und steuerte beim 2:0-Erfolg den zweiten Tiroler Treffer bei.
© Kristen
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare