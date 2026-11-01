U16-Auswahl trumpfte auf

Heimsieg und Pleite für AKA Tirol im Duell mit den Salzburger Bullen

Lukas Madreiter (rot) verursachte den Salzburgern Kopfschmerzen und steuerte beim 2:0-Erfolg den zweiten Tiroler Treffer bei.
© Kristen

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