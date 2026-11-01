Aus nach 23 Jahren
Bar wechselt den Besitzer: Neues Rezept für Innsbrucker Szenelokal
V.r.: 23 Jahre lang haben Markus und Metin die M+M Bar in St. Nikolaus betrieben. Seit Oktober hat dort nun Dejan (l.) mit The Vault das Zepter in der Hand, unterstützt von seiner Frau Marija.
© Clemens Markart
23 Jahre lang haben Metin Ergin und Markus Volgger die M+M Bar im Innsbrucker Stadtteil St. Nikolaus geführt. Im März hat das Paar kurzfristig das Aus ihres Szenelokals bekannt gegeben. Warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben und wie es jetzt mit der Cocktailbar weitergeht.
Kommentare