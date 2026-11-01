Individuelle Trauerfeiern
Vom Friedhof bis zum Lieblingsort: So verändert sich das Abschiednehmen
Als Freie Rednerin gestaltet die Tirolerin Raffaela Wurzrainer ganz persönliche Trauerfeiern und individuelle Abschiedsreden.
© Dominik Höck
Der Wunsch nach individuell gestalteten Trauerfeiern wächst. Raffaela Wurzrainer aus Schlitters begleitet Angehörige ohne religiöse Vorgaben. Im Interview spricht die zertifizierte Freie Rednerin über persönliche Zeremonien, die Rolle der Familie und den Wandel der Bestattungskultur.
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