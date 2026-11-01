Chery überarbeitet Omoda 5 und startet Omoda 7

Auf dem mittlerweile wieder geschlossenen Pariser Autosalon präsentierte der chinesische Hersteller neue Sport Utility Vehicles.

Der Pariser Autosalon hat seine Pforten nach knapp einer Woche wieder geschlossen, mehr als eine halbe Million Besucher hat der Veranstalter bilanziert, eine leichte Steigerung gegenüber der Ausgabe von 2024. Dass sich dort nicht nur die französischen Hersteller gut präsentieren konnten, sondern auch die chinesischen Produzenten ihre steigende Bedeutung betonten, ist angesichts der gezeigten Professionalität zahlreicher Aussteller offensichtlich geworden. Zu ihnen gehört Chery Automobile mit einigen ihrer Tochtermarken, allen voran mit dem Doppellabel Jaecoo & Omoda (oder auch Omoda/Jaecoo).

Zur Einordnung: Ende vergangenen Jahres hat Jaecoo & Omoda mit der Markteinführung des Jaecoo 7 und des Omoda 5 begonnen, im Frühjahr reichte das Doppel den Omoda 9 als Plug-in-Hybrid nach. Kürzlich erfreuten sich die Händler über das Eintreffen der ersten Modelle des Jaecoo 5 (als Vollhybrid und als vollelektrische Variante) sowie des Jaecoo 8 (als Plug-in-Hybrid). Auf dem Pariser Autosalon rückte mehr die Omoda-Abteilung ins Rampenlicht, und zwar mit dem schon in China präsentierten, leicht Coupé-artigen Omoda 4, dem ersten Facelift des Omoda 5 und dem Omoda 7 PHEV, dessen Markteinführung in diesen Tagen erfolgt.

Kommt nächstes Jahr in den Handel: der überarbeitete Omoda 5. Neben Vollhybrid sind auch vollelektrische Varianten angedacht. © Markus Höscheler

Darum erhält das letztgenannte Modell Priorität: Das 4,66 Meter lange Midsize-SUV positioniert sich zwischen dem Omoda 9 und dem Omoda 5 und verfügt über einen Plug-in-Hybrid-Antrieb, der 279 PS leistet und 365 Newtonmeter Systemdrehmoment entwickelt. Von Belang ist der Lithium-Ionen-Akku, der einen Energiegehalt von 18,4 Kilowattstunden für ein rein elektrisches Fahren im Ausmaß von 90 Kilometern verwenden kann. Von null auf 100 km/h beschleunigt der Omoda 7 in 8,4 Sekunden. Konzipiert ist das Fahrzeug als Plug-in-Hybrid, das in der Basisausstattung ab 41.990 Euro bestellt werden kann.

Neue Front für den Omoda 5