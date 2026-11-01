Nach der Pleite beim TV-Quiz: Union Berlin verschenkte Spassikowski-Trikot

Nach seinem kuriosen Auftritt beim deutschen Pendant der Millionenshow erhielt ein Kandidat nun ein besonderes Geschenk. Der deutsche Bundesliga-Klub Union verschenkte ein spezielles Trikot.

Berlin – Für 2000 Euro hat es nicht gereicht, für ein ganz besonderes Trikot eines deutschen Bundesligisten schon: Nach seinem kuriosen Auftritt bei „Wer wird Millionär?“, dem deutschen Pendant zur „Millionenshow“, hat Noah Petrik beim 1. FC Union Berlin ein Erinnerungsstück der etwas anderen Art erhalten. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln wurde dem 26-Jährigen ein Trikot mit dem Schriftzug „SPASSIKOWSKI“ überreicht. Der Name war Petrik in der RTL-Quizshow zum Verhängnis geworden.

Bei der 2000-Euro-Frage wollte Moderator Günther Jauch von dem Kandidaten wissen, wie der aktuelle Trainer von Union Berlin heißt. Petrik vertraute auf seinen Telefonjoker und entschied sich für Igor Spassikowski statt Mauro Lustrinelli. Die falsche Antwort kostete ihn 1500 Euro, am Ende ging er mit lediglich 500 Euro nach Hause.