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Siebte Pleite in Serie
Die Talfahrt der Haie setzte sich gegen den HC Pustertal fort
Kevin Macierzynski traf für die Haie. Zum Sieg reichte das wieder nicht.
© GEPA pictures/ Kevin Hackner
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