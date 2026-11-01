Tour auf die Zugspitze endete für junges Bergsteiger-Duo im kniehohen Schnee

Kniehoher Schnee und schwierige Wetterbedingungen haben zwei junge Alpinisten am Stopselzieher oberhalb von Ehrwald gestoppt. Während der 21-Jährige talwärts ging, setzte seine 17-jährige Begleiterin einen Notruf ab.

Ein 21-Jähriger und eine 17-Jährige wollten an Allerheiligen die Zugspitze besteigen. Gegen 1.30 Uhr starteten die beiden Deutschen von Ehrwald aus ihre Tour. Die beiden wählten die Route über den Klettersteig Stopselzieher.

Auf rund 2500 Metern gerieten sie aufgrund der Wetter- und Schneeverhältnisse in Schwierigkeiten. Teilweise sanken sie bis zu den Knien im Schnee ein. Ein Weitergehen erschien ihnen zu gefährlich. Während der 21-jährige Bayer alleine wieder talwärts stieg, setzte seine Begleiterin aus Baden-Württemberg einen Notruf ab.

Mit Polizeihubschrauber geborgen

Eine Bergung mit dem Hubschrauber war wegen des Wetters zunächst nicht möglich. Sieben Mitglieder der Bergrettung Ehrwald machten sich deshalb von der Bergstation der Zugspitzbahn aus auf den Weg zu der jungen Frau.