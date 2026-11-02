Bulgariens Präsidentin Ilijana Jotowa gewinnt laut Auszählung Stichwahl

Die 62-jährige Jotowa gehört dem Lager des als russlandfreundlich geltenden Regierungschefs, Rumen Radew, und seiner Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien (PB) an.

Die Stichwahl um das Präsidentenamt in Bulgarien hat die amtierende Staatspräsidentin Iliana Jotowa nach Auszählung fast aller Stimmen gewonnen. Die Politikerin gehört dem Lager des als russlandfreundlich geltenden Regierungschefs Rumen Radew an. Wie die Wahlkommission Montag mitteilte, kommt Jotowa nach Auszählung von 99,95 Prozent der Wahlkreise auf fast 57,6 Prozent der Stimmen. Ihr Konkurrent, der frühere Interimsregierungschef Andrej Gjurow, liegt bei knapp 39,5 Prozent.

Der frühere Interimsregierungschef Andrej Gjurow bei der Stimmabgabe. © NIKOLAY DOYCHINOV

Gjurow wird von pro-westlichen und reformorientierten Parteien unterstützt. Im ersten Wahlgang hatte Jotowa zwar die meisten Stimmen erhalten, die absolute Mehrheit jedoch verfehlt. Die Wahl zu dem weitgehend repräsentativen Amt fand vor dem Hintergrund von Drohnenangriffen vor der bulgarischen Küste statt. Dort waren in den vergangenen Wochen Behördenangaben zufolge mindestens sechs Handelsschiffe von Drohnen attackiert worden. Dies schürte Sorgen in dem EU- und NATO-Land vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs. Die Ukraine macht Russland für die Angriffe verantwortlich.