Historischer Triumph und Tränen: Antonelli krönte sich zum jüngsten Formel-1-Weltmeister

Kimi Antonelli ist am Ziel seiner Träume angelangt. Als erst dritter italienischer Formel-1-Champion kürte sich der 20-Jährige beim Grand Prix von Mexiko zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten.

Kimi Antonelli ist am Ziel. Der 20-jährige Italiener steht bereits vier Rennen vor Saisonende als jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte fest. Antonelli fixierte den Titel am Sonntag mit Rang drei im Grand Prix von Mexiko. Schon ein neunter Platz hätte dem Mercedes-Jungstar gereicht. Den Sieg in einem turbulenten Rennen samt Unterbrechung und Neustart 26 Runden vor Schluss holte sich Max Verstappen im Red Bull vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari.

Groß feiern durfte im Foro Sol, dem Baseball-Stadion, durch das die Rennstrecke in Mexiko-Stadt führt, aber vor allem Antonelli. Nach der Zieldurchfahrt brachte der neue Formel-1-Held aus Bologna am Funk in Tränen aufgelöst noch kaum Worte heraus. „Wir haben es geschafft“, jubelte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Als bisher jüngsten Weltmeister löste Antonelli im Alter von genau 20 Jahren und 68 Tagen Sebastian Vettel ab. Der Deutsche war 2010 bei seinem ersten von vier WM-Titeln mit Red Bull 23 Jahre und 134 Tage alt gewesen.

Antonelli ist zudem erst der vierte Pilot, der in seiner zweiten Formel-1-Saison bereits Weltmeister wurde. Vor ihm war dies nur 1951 Juan Manuel Fangio, 1997 Jacques Villeneuve und 2008 Hamilton gelungen. In der F1-Premierensaison 1950 triumphierte mit Giuseppe Farina ein routinierter Rennfahrer. Farina und Alberto Ascari (1952 und 1953) sind auch die einzigen Italiener, die sich vor Antonelli die Krone in der Automobil-Königsklasse aufgesetzt hatten.

Ferraris im Rad-an-Rad-Duell

Hamilton geriet nach seiner ersten Pole Position für Ferrari schon in den ersten Kurven von seinem Teamkollegen Charles Leclerc unter Druck, beinahe kam es zur Berührung. Um diese zu vermeiden, verließ Leclerc bei seinem Angriff die Strecke und übernahm durch die Abkürzung die Führung. Hamilton verlor in der Szene eine weitere Position an Verstappen, der sich von Startplatz fünf nach vorne katapultiert hatte. Durch eine beim Boxenstopp zu verbüßende Fünf-Sekunden-Strafe, die Leclerc für seine Aktion kassiert hatte, kam der Red-Bull-Star auch am zweiten Ferrari vorbei.

Papa Marco, Mama Veronica und Schwester Maggie zählten zu den ersten Gratulanten. © APA/AFP/ALFREDO ESTRELLA

Antonelli hielt sich aus den Scharmützeln lange heraus. Der neunmalige Saisonsieger lag nach den Boxenstopps der Top drei zur Mitte des Rennens an der Spitze, das Podest schien vorerst aber außer Reichweite – bis Nachzügler Valtteri Bottas wegen einer gebrochenen Radaufhängung an seinem Cadillac in die Streckenbegrenzung krachte. Weil diese repariert werden musste, wurde das Rennen nach 45 von 71 Runden für 40 Minuten unterbrochen.

Vor dem stehenden Neustart herrschte ein gewisses Chaos über die Rangordnung. Hamilton behielt Rang drei, obwohl ihn sein Team wegen eines vor der Roten Flagge angezeigten Safety Cars noch einmal zum Reifenwechsel an die Box geholt und er die Position eigentlich an Antonelli abgegeben hatte. Beim Restart schnappte sich Hamilton seinen schlecht weggekommenen Teamkollegen und attackierte auch Verstappen. Eine leichte Berührung blieb für beide Piloten folgenlos.