Erneut Tanker im Persischen Golf attackiert

Im Persischen Golf ist am Montag ein Tanker angegriffen worden. Laut britischer Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) wurde das Schiff rund 133 Kilometer östlich der saudi-arabischen Küstenstadt Ras al Khafji von zwei "unbekannten Geschossen" getroffen. Verletzte habe es nicht gegeben. Es bekannte sich niemand zu dem Angriff. Erst am Freitag war ein katarischer Tanker laut staatlicher Nachrichtenagentur QNA attackiert worden. Auch dazu hatte sich niemand bekannt.

In der Straße von Hormuz sind unterdessen nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde zwei Öltanker nach einer Kollision mit Minen "explodiert". Die beiden Schiffe seien auf einer "nicht autorisierten Route" unterwegs gewesen, teilte die Marine der Revolutionsgarde mit, wie iranische Staatsmedien berichteten.