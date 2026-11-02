US-Minister: Neun Tote bei Flugzeugabsturz in Florida

Beim Absturz eines Privatflugzeugs im US-Bundesstaat Florida sind Verkehrsminister Sean Duffy zufolge alle neun Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine sei zu Mittag (US-Ostküstenzeit) über einem Wohngebiet nahe Cresthaven abgestürzt, teilte er auf der Plattform X mit. Warum die Maschine abstürzte, blieb zunächst unklar. Auf dem Asphalt der Straße am Absturzort entstand ein riesiger Krater.

Der Learjet 60 war vom Flughafen Austin-Bergstrom International Airport in Texas gestartet und auf dem Weg zum North Eleuthera Airport auf den Bahamas, wie die US-Luftverkehrsbehörde (FAA) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Minister Duffy zufolge stürzte das Flugzeug dann im Bezirk Palm Beach ab. Ob am Boden weitere Personen durch den Absturz verletzt oder getötet wurden, sagte Duffy zunächst nicht.