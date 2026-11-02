Nach Kollision auf Loferer Straße: Verletzter Lenker flüchtete von Unfallstelle

Zwei Verletzte und zwei stark beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend auf der Loferer Straße (B178) in Itter. Einer der beteiligten Lenker beging nach der Kollision Fahrerflucht.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 41-Jähriger gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Söll. Gleichzeitig bog ein 44-Jähriger mit seinem Pkw von einer Tankstelle in Richtung Wörgl ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt.

Alkotest positiv

Der 41-Jährige verließ anschließend die Unfallstelle. Polizisten konnten ihn allerdings wenig später an seiner Arbeitsadresse ausforschen. Bei einem Alkotest wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.