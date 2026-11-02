„Noch im heurigen Jahr“
Haller Dosierampeln stehen im Stau: Darum lässt das Verkehrskonzept auf sich warten
An der B171 sollte eine Dosierampel bereits ab Ende Oktober den Stau aus der Haller Innenstadt fernhalten. Ein Softwareproblem scheint die Umsetzung aber zu verzögern.
© Axel Springer
Dosierampeln sollten den Haller Frühverkehr ab Ende Oktober an zwei Knotenpunkten entzerren. Bisher ist allerdings keine Ampel in Sicht. Das Land gibt sich ob der Verspätung wortkarg, Halls Bürgermeister spricht von einer „unerträglichen Situation“ und einem Affront gegen die Stadt.
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