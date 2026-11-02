Heizkessel-Tausch wird wieder gefördert: Das sind die Bedingungen

Bundesregierung legt Förderung neu auf: Ab Montag können Hausbesitzer erneut Anträge stellen. Für den Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme sind bis zu 6000 Euro möglich.

Private Haushalte können ab Montag wieder eine Förderung für den Austausch fossiler Heizsysteme beantragen. Wie das Landwirtschafts- und Umweltministerium mitteilte, wird die Förderaktion „Kesseltausch 2026“ im Rahmen der „Sanierungsoffensive 2027“ neu aufgelegt – die TT berichtete bereits. Unterstützt werden der Umstieg auf Nah- oder Fernwärme, Wärmepumpen sowie Holzzentralheizungen.

Konkret betragen die Förderungen 4000 Euro für einen Anschluss an Nah- oder Fernwärme, 5000 Euro für den Einbau einer Wärmepumpe und 6000 Euro für eine Holzheizung. Der bereits bestehende Bohrbonus für Wärmepumpen sowie der Solarbonus bleiben aufrecht. Berücksichtigt werden Lieferungen und Leistungen ab dem 7. Oktober 2026.

500 Millionen stehen bereit

Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) sieht die Maßnahme als Brücke bis zum Start der „Sanierungsoffensive 2027“. Die Regierung hat die maximale Förderquote für den Heizungstausch im Rahmen von 30 auf rund 20 Prozent gesenkt. Mit der Reduktion wolle man angesichts der hohen Nachfrage möglichst viele Förderwerber berücksichtigen, sagte Totschnig bereits zuvor.

Die Neuauflage wurde notwendig, nachdem die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Budgetmittel bereits zur Jahresmitte ausgeschöpft waren. Durch Projektstornierungen, nicht umgesetzte Vorhaben und verfallene Registrierungen seien nun wieder Fördermittel frei geworden, teilte das Ministerium mit. Insgesamt stehen für die „Sanierungsoffensive 2027“ mit Start 4. Jänner 500 Mio. Euro zur Verfügung.

Der Weg zur Förderung