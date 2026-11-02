Nach Deutschland und Linz: Vier neue Fälle von präparierten Halloween-Süßigkeiten

Die Fälle rund um präparierte Halloween-Süßigkeiten häufen sich: Nach mehreren Funden in Deutschland und Nägeln in Süßigkeiten in Linz ermittelt nun auch die Polizei in der Steiermark. Vier Fälle sind dort bekannt. In Deutschland wurde bereits ein neunjähriges Mädchen verletzt.

Unbekannte haben in Linz Halloween-Süßigkeiten mit Nägeln präpariert. Ein 28-jähriger Vater hat in Schokoriegeln und Kaubonbons, die seine Kinder gesammelt hatten, Nägel gefunden, berichtete die Polizei am Montag. Die Exekutive warnt vorsorglich vor dem Verzehr von Halloween-Süßigkeiten, die im Stadtteil Linz-Oed gesammelt wurden.

Die Nägel hatten laut Polizei eine Länge von einem Zentimeter und waren von außen teilweise nicht feststellbar. Ermittelt wird derzeit wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung.

Vier Fälle in der Steiermark

Die steirische Polizei bestätigte am Montagabend einen Bericht des Kurier. Derzeit seien vier Fälle in den Bezirken Weiz und Leibnitz bekannt. Um welche metallischen Gegenstände es sich handelt, gab die Polizei nicht bekannt. Dem Kurier zufolge könnte es sich unter anderem um eine Büroklammer handeln.

Verletzt wurde laut steirischer Polizei bisher niemand. Es wird geraten, die in der Halloween-Nacht gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr genau zu überprüfen. Die Ermittlungen der steirischen Landespolizeidirektion laufen gegen unbekannte Personen.

Weitere Fälle in Deutschland, ein Mädchen verletzt

Offen ist, ob die Taten durch Social Media oder ähnliche Fälle in Deutschland befeuert worden sein könnten. Dort haben am Wochenende ebenfalls Kinder in ihren eingesammelten Halloween-Süßigkeiten Nadeln oder andere Metallobjekte gefunden. Entsprechende Fälle meldete die Polizei unter anderem in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

In Niedersachsen wurde ein neunjähriges Mädchen laut dpa durch eine gut fünf Zentimeter lange Stecknadel in einem Schokoriegel an der Zunge verletzt. Die präparierten Süßigkeiten waren von einem Unbekannten in Bremervörde zwischen Bremerhaven und Hamburg verteilt worden.

In Regensburg entdeckte eine Mutter laut dpa am Montagnachmittag spitze und teils mehrere Zentimeter lange Nähnadeln in Schokoriegeln, die ihr Sohn eingesammelt hatte. In Schwarzenbach im Kreis Neustadt an der Waldnaab nordöstlich von Nürnberg fand ein zehn Jahre altes Mädchen eine etwa vier Zentimeter lange Nadel in einem Schokoriegel. Das Kind trug keine Verletzungen davon, wie die Polizei berichtete. (APA)