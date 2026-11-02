Nach Deutschland und Linz: Weitere Fälle von präparierten Halloween-Süßigkeiten

Die Fälle rund um präparierte Halloween-Süßigkeiten häufen sich: Nach mehreren Funden in Deutschland und Nägeln in Süßigkeiten in Linz ermittelt nun auch die Polizei in der Steiermark und in Niederösterreich. In Deutschland wurde bereits ein neunjähriges Mädchen verletzt.

In mehreren österreichischen Bundesländern sind am Montag zu Halloween gesammelte Süßigkeiten aufgetaucht, die Unbekannte offensichtlich mit Metallgegenständen präpariert haben. Wie das Bundeskriminalamt (BK) gegenüber der APA am Abend mitteilte, sind bisher die Bundesländer Oberösterreich, die Steiermark und Niederösterreich betroffen. Das BK warnte Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die mit den Kindern gesammelten Naschsachen vor dem Verzehr zu kontrollieren.

Der bisher wohl gefährlichste bekannt gewordene Fall betrifft Linz: Dort haben Unbekannte Halloween-Süßigkeiten mit Nägeln präpariert. Ein 28-jähriger Vater hat in Schokoriegeln und Kaubonbons, die seine Kinder gesammelt hatten, Nägel gefunden.

Die Nägel in Linz hatten laut Polizei eine Länge von einem Zentimeter. Teils seien sie offenbar von außen hineingedrückt worden und gut sichtbar gewesen, teils seien sie in den Süßigkeiten versenkt und nicht zu erkennen gewesen, so eine Polizeisprecherin. Man geht davon aus, dass die Naschereien händisch präpariert wurden. Weitere Fälle seien bisher nicht gemeldet worden. Ermittelt wird derzeit wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung.

Vier Fälle in der Steiermark

Die steirische Polizei bestätigte am Montagabend einen Bericht des Kurier. Derzeit seien vier Fälle in den Bezirken Weiz und Leibnitz bekannt. Um welche metallischen Gegenstände es sich handelt, gab die Polizei nicht bekannt. Dem Kurier zufolge könnte es sich unter anderem um eine Büroklammer handeln. Verletzt wurde laut steirischer Polizei bisher niemand.

Fall im Bezirk Amstetten

Auch in Niederösterreich wurde am Abend ein weiterer Fall bekannt. Dabei sind mit Metall präparierte Naschsachen im Bezirk Amstetten aufgetaucht. Näheres wollen die Polizeibehörden am Dienstag bekannt geben.

„Die Polizei nimmt diese Vorfälle sehr ernst. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und werden hinsichtlich möglicher Zusammenhänge durch das Bundeskriminalamt geprüft und koordiniert“, hieß es in einer Stellungnahme des BK. Nach derzeitigem Ermittlungsstand würden aber keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den angezeigten Fällen vorliegen.

Die Warnung präzisierte das BK weiter dahin, dass „insbesondere“ darauf zu achten sei, „ob Verpackungen beschädigt oder manipuliert wurden und ob sich Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten befinden“. Bei verdächtigen Feststellungen sollte sofort die Polizei verständigt werden.

Weitere Fälle in Deutschland, ein Mädchen verletzt

Offen ist, ob die Taten durch Social Media oder ähnliche Fälle in Deutschland befeuert worden sein könnten. Dort wurden am Wochenende in mehreren Bundesländern Nadeln und andere Metallobjekte in Halloween-Süßigkeiten entdeckt. In Niedersachsen verletzte sich ein neunjähriges Mädchen laut dpa an einer gut fünf Zentimeter langen Stecknadel in einem Schokoriegel an der Zunge. Auch in Bayern wurden Fälle bekannt: In Regensburg fand eine Mutter mehrere Nähnadeln in Süßigkeiten ihres Sohnes, im Kreis Neustadt an der Waldnaab entdeckte eine Zehnjährige eine rund vier Zentimeter lange Nadel. Sie blieb unverletzt. (APA)