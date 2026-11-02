Nägel in Halloween-Süßigkeiten: Fälle in Linz und Deutschland, 9-Jährige verletzt

Unbekannte haben in Linz Halloween-Süßigkeiten mit Nägeln präpariert. Ein 28-jähriger Vater hat in Schokoriegeln und Kaubonbons, die seine Kinder gesammelt hatten, Nägel gefunden, berichtete die Polizei am Montag. Die Exekutive warnt vorsorglich vor dem Verzehr von Halloween-Süßigkeiten, die im Stadtteil Linz-Oed gesammelt wurden.

Die Nägel hatten laut Polizei eine Länge von einem Zentimeter und waren von außen teilweise nicht feststellbar. Ermittelt wird derzeit wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung.

Weitere Fälle in Deutschland, ein Mädchen verletzt

Offen ist, ob die Taten durch Social Media oder ähnliche Fälle in Deutschland befeuert worden sein könnten. Dort haben am Wochenende ebenfalls Kinder in ihren eingesammelten Halloween-Süßigkeiten Nadeln oder andere Metallobjekte gefunden. Entsprechende Fälle meldete die Polizei unter anderem in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

In Niedersachsen wurde ein neunjähriges Mädchen laut dpa durch eine gut fünf Zentimeter lange Stecknadel in einem Schokoriegel an der Zunge verletzt. Die präparierten Süßigkeiten waren von einem Unbekannten in Bremervörde zwischen Bremerhaven und Hamburg verteilt worden. (apa)