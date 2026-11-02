Vater in Linz findet Nägel in Halloween-Süßigkeiten

Unbekannte haben in Linz Halloween-Süßigkeiten mit Nägeln präpariert. Ein 28-jähriger Vater hat in Schokoriegeln und Kaubonbons, die seine Kinder gesammelt hatten, Nägel gefunden, berichtete die Polizei am Montag. Die Exekutive warnt vorsorglich vor dem Verzehr von Halloween-Süßigkeiten, die im Stadtteil Linz-Oed gesammelt wurden.

Die Nägel hatten laut Polizei eine Länge von einem Zentimeter und waren von außen teilweise nicht feststellbar. Die Ermittlungen laufen.

Auch Fälle in Deutschland

Ähnliche Fälle haben am Wochenende in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Dort haben Kinder in ihren eingesammelten Halloween-Süßigkeiten Nadeln oder andere Metallobjekte gefunden. Entsprechende Fälle meldete die Polizei unter anderem in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. (APA)