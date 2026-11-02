Hier regiert Frauen-Power
Das gute Herz des Vereins: Ohne Silvia Martini geht beim SC Mils nichts
„Eine für alle, alles für eine“: Silvia Martini (4. v. l.) mit ihrem weiblichen „Power-Team“ Lisa, Carina, Babsi, Dani und Tochter Sarah (v. l.). Die Damen sind beim SC Mils bei jedem Heimspiel anzutreffen und kümmern sich um fast alles.
© Rita Falk
Vorstands-Mitglied, Kinder-Trainerin, Kassa-Frau: Silvia Martini macht – zusammen mit ihrem Mann Klaus und den zwei Kindern – beim SC Mils fast alles. Nur gegen eine Sache wehrt sich die Buchhalterin.
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