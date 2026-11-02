Catarina Abreu im Portrait
Strenge Diät, rauer Ton und ewige Disziplin? Wie das Leben als Balletttänzerin wirklich ist
Das Ballettensemble des Tiroler Landestheaters zählt 17 TänzerInnen, die täglich miteinander trainieren. Die aus Portugal stammende Catarina Abreu (vorne) ist seit der Spielzeit 2024/25 Teil des Teams.
© Rita Falk
Was auf der Bühne mühelos wirkt, ist das Ergebnis harter Arbeit an Körper und Psyche. Die Tänzerin Catarina Abreu erzählt von Disziplin, Konkurrenzdruck und den täglichen Herausforderungen ihres Berufs.
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