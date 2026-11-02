Plansee Konzerte setzen 2027 auf Klassik, Crossover und junge Talente

Die Plansee Konzerte präsentieren ihr Programm für die Saison 2027. Von Bach und Vivaldi über Neujahrsklänge bis hin zu Crossover-Projekten und symphonischer Blasmusik reicht das musikalische Angebot im Walter-Schwarzkopf-Saal in Breitenwang.

Breitenwang – Mit einer Mischung aus klassischen Meisterwerken, stilübergreifenden Projekten und internationalen Künstlern gehen die Plansee Konzerte in die Saison 2027. Insgesamt stehen fünf Klangabende sowie ausgewählte Sonderveranstaltungen auf dem Programm.

Den Auftakt bildet bereits am 17. Dezember 2026 ein Advents- und Weihnachtsgastspiel der Wiltener Sängerknaben gemeinsam mit der Academia Jacobus Stainer. Unter dem Titel „Barocke Freude und Klangpracht“ stehen zwei Bach-Kantaten sowie Vivaldis „Gloria“ auf dem Programm.

Neujahrskonzert eröffnet Konzertjahr

Das traditionelle Neujahrskonzert folgt am 4. Jänner. Unter dem Motto „Tanz und Träume“ präsentiert das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck unter der Leitung von Gerrit Prießnitz Werke von Beethoven, Strauss und Lehár.

Ein besonderes Gastspiel außerhalb des Abonnements gibt das Jugendblasorchester Marktoberdorf am 26. Februar . Mit dem Programm „Horizonte: Von Helden, Königen und Mittelerde“ wollen die jungen Musiker die Vielfalt und Ausdruckskraft der symphonischen Blasmusik präsentieren.

Klassik trifft Pop und Elektronik

Am 19. April sind der Pianist Levi Schechtmann und der Geiger David Wurm im Walter-Schwarzkopf-Saal zu Gast. In ihrem Programm „Duobsession“ verbinden sie klassische Musik mit Elementen aus Hip-Hop, Pop und Elektronik und richten sich damit auch an ein jüngeres Publikum.

Musikalische Grenzen überschreiten auch Valer Sabadus und Spark – Die klassische Band, die am 3. Juni nach Breitenwang kommen. Ihr Programm „Closer to Paradise“ vereint barocke Arien, Kunstlieder, Volksmusik, Chansons und Rocksongs.

Internationales Flair bringt schließlich das Vision String Quartet gemeinsam mit dem schwedischen Pianisten Joel Lyssarides am 29. September ins Außerfern. Das Ensemble verbindet klassische Musik mit Einflüssen aus Jazz, Folk und Weltmusik.

Vorverkauf startet im November

Neue Abonnements sind von 11. bis 24. November erhältlich. Der Verkauf von Mini-Abos und Einzelkarten beginnt am 25. November um 9 Uhr. Für Mini-Abos ab drei Konzerten wird ein Rabatt von 20 Prozent gewährt.