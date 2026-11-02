Zurückhaltend beim Spritkonsum
Schön anzusehen, sparsam zu fahren: Der besondere Crossover von Peugeot
Zwar ist der 408 nicht als lupenreines SUV konzipiert, die Kunststoffbeplankung im unteren Karosseriebereich verleiht dem mittelgroßen Peugeot-Modell dennoch einen Hauch von Offroad-Optik.
© Markus Höscheler
Der kürzlich überarbeitete 408 von Peugeot empfiehlt sich mit seiner ungewöhnlichen Karosseriegestaltung und seinem für Kurzstrecken besonders effektiven Plug-in-Hybrid-Antriebssystem.
Kommentare