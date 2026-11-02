„Der Pelletpreis hängt nicht am Öl“: Warum Tiroler mehr zahlen als Ostösterreicher

ProPellets-Austria-Geschäftsführerin Doris Stiksl erklärt, ob Tiroler Haushalte mit weiteren Preissteigerungen rechnen müssen, weshalb Holz knapp geworden ist und warum sie trotzdem von einem günstigen Heizsystem spricht.

Die Pelletspreise in Tirol liegen deutlich über jenen in Ostösterreich. Warum?

Doris Stiksl: Im Westen sind die Produktionskosten generell höher. Gleichzeitig sind auch die Rundholzpreise in Tirol höher als im Osten Österreichs. Dazu kommt, dass Tirol Teil eines größeren Marktraums ist, der stark von Süddeutschland, der Schweiz und besonders Italien beeinflusst wird. Die Nachfrage aus Italien wirkt sich daher ebenfalls auf das Preisniveau aus.

Die Pelletspreise sind zuletzt deutlich gestiegen. Warum müssen Tiroler Haushalte derzeit mehr für Pellets bezahlen?

Stiksl: Die wichtigste Ursache sind die gestiegenen Rundholzpreise. Die Preise für Rundholz sind im vergangenen Jahr um 35 bis 45 Prozent gestiegen. Dazu kommen höhere Energie-, Transport- und Personalkosten. Außerdem waren die Pelletslager nach dem langen und kalten Winter ungewöhnlich leer, was die Nachfrage zusätzlich erhöht hat.

Doris Stiksl, Geschäftsführerin von ProPellets Austria. © ProPellets Austria

Müssen Tiroler Haushalte mit weiteren Preissteigerungen rechnen?

Stiksl: Der Hauptgrund für die jüngsten Anstiege waren höhere Rohstoff-, Energie- und Transportkosten. Wir produzieren derzeit auf Hochtouren und werden heuer mehr Pellets herstellen als im Vorjahr. Die Versorgung ist gesichert. Gleichzeitig steigt die Nachfrage in vielen europäischen Ländern, insbesondere auch in Italien. Wie sich die Preise entwickeln, hängt vor allem von Angebot und Nachfrage ab.

Es scheint, dass die Pelletspreise immer dann steigen, wenn Öl teurer wird. Täuscht dieser Eindruck?

Stiksl: So einfach ist das nicht. Pellets hängen nicht direkt am Ölpreis, sondern an Energie-, Transport- und Produktionskosten. Der wichtigste Einflussfaktor bleibt aber die Verfügbarkeit von Holz und Sägespänen. Pellets sind daher stärker an die Forst- und Sägeindustrie gekoppelt als an den Ölmarkt. Es gibt durchaus Phasen, in denen sich Pellets- und Ölpreise unterschiedlich entwickeln.

Die Preise für Rundholz sind im vergangenen Jahr um 35 bis 45 Prozent gestiegen. Doris Stiksl, ProPellets Austria

Viele Konsument:innen empfinden die Preisbildung bei Pellets als intransparent. Wie setzt sich der Preis zusammen?

Stiksl: Der Preis setzt sich aus den Kosten für den Rohstoff, die Energie, die Produktion, die Logistik und den Handel zusammen. Pellets werden aus Säge- oder Hobelspänen produziert, die zunächst getrocknet und anschließend verpresst werden. Energie- und Transportkosten spielen dabei eine wichtige Rolle. In Österreich gibt es einen freien Markt mit starkem Wettbewerb. Deshalb können sich Preise zwischen Anbietern unterscheiden.

Die AK Tirol hat erhoben, dass die Pelletspreise im Jahresvergleich um ein Drittel teurer geworden sind. Trotzdem argumentieren Sie, Pellets seien weiterhin günstig. Warum?

Stiksl: Man sollte nicht nur auf den Preis pro Tonne schauen, sondern auf die tatsächlichen Heizkosten. Umgerechnet auf die Kilowattstunde liegen Pellets derzeit bei rund neun Cent, Heizöl bei etwa 18 Cent. Pellets bleiben damit günstiger. Der Abstand hat sich in den vergangenen Monaten sogar vergrößert.

Wer vor einigen Jahren von Öl auf Pellets gewechselt hat, konnte mehrere tausend Euro sparen. Doris Stiksl

Tirol verfügt über eine starke Holzindustrie. Profitieren die Haushalte davon?

Stiksl: Tirol ist ein wichtiger Standort der österreichischen Holz- und Pelletswirtschaft. Große Unternehmen wie Binderholz oder Pfeifer produzieren hier. Grundsätzlich ist die Versorgung gut. Österreich produziert insgesamt mehr Pellets, als im Inland verbraucht werden.

Hat die Energiekrise dazu geführt, dass mehr Tiroler auf Pellets umsteigen?