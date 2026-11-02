Thomas Stipsits als René Benko: Der Getriebene vor dem großen Fall

Ein Mann, dem nichts groß genug sein kann: Der beliebte Kabarettist spielt den gefallenen Signa-Gründer erstaunlich ernst, als Verführer und Getriebenen seiner eigenen Größenfantasien. So ist der ORF-Benko-Film.

Es hätte ein konventionelles Dokudrama aus Archivmaterial und nachgestellten Szenen werden können. Stattdessen setzt „Benko – Size Does Matter“ auf Spielfilm und auf einen Hauptdarsteller, den man zunächst nicht unbedingt mit dem Tiroler Immobilienpleitier René Benko verbinden würde: Thomas Stipsits.

Benko – Size Does Matter Montag, 2. Oktober, 20.15 Uhr auf ORF 1. Auch auf ORFon abrufbar.

Der Kabarettist und Schauspieler versucht dabei keine möglichst exakte Benko-Kopie. Er zeichnet einen Mann, der von seinen eigenen Vorstellungen angetrieben wird und schließlich an ihnen zerbricht. Der Aufstieg und Kollaps des Signa-Konzerns bilden den realen Hintergrund, der Film selbst ist jedoch ausdrücklich eine fiktionale Bearbeitung der Ereignisse.

Der Mensch hinter dem Firmengeflecht

Regie führte Raymond Ley, der bereits mit Produktionen wie „Der große Fake – Die Wirecard Story“ komplexe Wirtschafts- und Kriminalfälle für Film und Fernsehen aufbereitet hat. Bei Benko interessiert ihn weniger die detaillierte Rekonstruktion verschachtelter Firmenkonstruktionen als die Figur im Zentrum des Geflechts.

Für die Fakten sorgen zwei weitere Erzählstränge. Der Innsbrucker Harald Schrott und Renate Regel spielen recherchierende TV-Journalisten, Lisa Wagner eine Staatsanwältin namens Riedler.

Stipsits’ Benko ist zunächst ein charmanter Verführer. Mit Begeisterung, Selbstbewusstsein und großen Versprechen vermag er selbst erfahrene Investoren wie den Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne für sich einzunehmen. Gemeinsam mit seiner Frau Nathalie, gespielt von Patricia Aulitzky, tritt er als Teil eines Powercouples auf, das weiß, wie man Menschen mit Geld für sich gewinnt.

Heino Ferch als dunkler Begleiter

Doch der Absturz ist von Beginn an im Bild. Regisseur Ley gibt Benko dafür sogar einen fiktiven Begleiter an die Seite: Heino Ferch erscheint als nur für ihn sichtbares Alter Ego, das ihn antreibt und zugleich wie ein dunkler Schatten begleitet.

Auch die Kamera von Martin L. Ludwig kommt kaum zur Ruhe. Sie bleibt nahe an den Figuren, erzeugt den Eindruck unmittelbarer Beobachtung und verstärkt die Rastlosigkeit eines Films über einen Mann, für den Stillstand offenbar keine Option ist.

Dabei gelingt Stipsits die vielleicht wichtigste Voraussetzung für die Rolle: Man vergisst über weite Strecken den bekannten Kabarettisten. Sein Benko ist fragil und bisweilen manisch, Verführer und Getriebener zugleich.

Kein Benko zum Lachen

Am Ende steht die Verhaftung eines Mannes, den viele seiner früheren Weggefährten verlassen haben. „Benko – Size Does Matter“ versucht, Benko als Menschen zu zeigen, ohne die Dimension seines Handelns kleinzureden. Eine Komödie ist daraus trotz Stipsits nicht geworden, eher eine bisweilen überhöhte Satire, die ihr Personal ernst nimmt.

„Es ist ein Film, basierend auf wahren Ereignissen. Und klar ist: Wir finden ihn auch sehr mutig“, sagt ORF-Film- und Serienchefin Andrea Bogad-Radatz.