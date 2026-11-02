Seit heute in Kraft
Länger bezahlen und neue Stadtteile: Das gilt ab jetzt beim Parken in Innsbruck
In den Kurzparkzonen und Parkstraßen sind schon ab 8.00 Uhr früh Parkgebühren fällig. Zudem wurde die Gebührenpflicht generell bis 21.00 Uhr ausgedehnt.
© Rita Falk
Ab heute, 2. November 2026, wird in Innsbruck die Gebührenpflicht in Kurzparkzonen und Parkstraßen zeitlich stark ausgeweitet. Die Parkraumbewirtschaftung wurde auch auf weitere Stadtteile ausgedehnt. Die Gebühren fürs Anwohner- und Berufsparken sind gestiegen. Ein Überblick.
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