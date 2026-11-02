Total-Absturz droht
Großes Trainer-Beben beim HCI: Kinasewich und Pedevilla müssen gehen
Stehen ab sofort nicht mehr auf der Haie-Bank - die jüngste Niederlagenserie kostete Cheftrainer Ryan Kinasewich (r.) und Co. Flo Pedevilla den Job.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
Nach sieben Niederlagen in Serie in der ICE Hockey League konnten die Innsbrucker Haie in der Länderspielpause nicht zur Tagesordnung übergehen: Das Trainergespann Ryan Kinasewich und Florian Pedevilla wurde freigestellt.
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