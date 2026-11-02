Hilfe aus dem Kühlschrank: Die Rotkreuzdose startet in Tirol

SCHWAZ – Wenn im Notfall jede Minute zählt und Betroffene nicht mehr sprechen können, hilft ab 9. November die neue Rotkreuzdose in Tirol. Das Rote Kreuz bringt damit persönliche Notfalldaten direkt in die Kühlschranktür – dorthin, wo Rettungskräfte sie im Ernstfall rasch finden.

Welche Medikamente nimmt der Patient? Liegen Allergien oder Vorerkrankungen vor? Im Ernstfall entscheidet oft jede Sekunde über eine erfolgreiche Behandlung. Können Patienten selbst keine Auskunft mehr geben und sind auch keine Angehörigen erreichbar, stehen Rettungskräfte vor einer Herausforderung. Hier setzt das praxiserprobte System der Rotkreuzdose an.

Einfaches Prinzip für die Kühlschranktür

Das System basiert auf einer einfachen Idee: Die Dose enthält ein ausgefülltes Informationsblatt mit Kontaktdaten von Angehörigen und behandelnden Ärzten, Angaben zu Medikamenten, Allergien sowie Hinweise auf eine Patientenverfügung. Verwahrt wird das Gefäß in der Kühlschranktür. "Die Informationen sollen auffindbar sein und sich daher an einem rasch auffindbaren Ort befinden", erklärt Andreas Mader vom Roten Kreuz in Schwaz.

Damit die Rettungskräfte beim Einsatz sofort Bescheid wissen, gehören zwei Aufkleber zum Set: Einer wird an der Innenseite der Wohnungstür angebracht, der zweite direkt am Kühlschrank. So sieht das Notfallpersonal auf einen Blick, dass eine Dose vorhanden ist, und nimmt die Daten bei Bedarf mit ins Krankenhaus. „Wenn Betroffene selbst nicht mehr sagen können, was für ihre Versorgung wichtig ist, können vorhandene Informationen eine Unterstützung sein“, betont Mader.

Voller Datenschutz im eigenen Heim

Beim Thema Datenschutz geht die Initiative auf Nummer sicher. Die medizinischen Angaben verbleiben ausschließlich in der eigenen Wohnung. "Das Rote Kreuz speichert weder Daten über den Besitz einer Rotkreuzdose noch die darin enthaltenen medizinischen Informationen digital in seinen IT-Systemen", erläutert Mader.

Die Rotkreuzdose richtet sich an alle Interessierten – ganz unabhängig von Alter oder Vorerkrankungen. Ab dem 9. November 2026 ist sie an teilnehmenden Ausgabestellen in den Tiroler Bezirken sowie bei Rotkreuz-Veranstaltungen kostenlos erhältlich. Freiwillige Spenden helfen bei der Finanzierung weiterer Dosen. Das Notfallblatt lässt sich zudem unter www.rotkreuzdose.tirol digital ausfüllen und ausdrucken. Ändern sich Medikamente oder Daten, wird lediglich das Blatt ausgetauscht.