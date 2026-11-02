Schwaz erneuert E-Flotte: Zwei neue Stromer für das eCarsharing

Die Stadt Schwaz setzt weiterhin auf geteilte Elektromobilität und tauscht ihre eCarsharing-Flotte aus. Ab sofort stehen zwei neue Fahrzeuge bereit, die über die Plattform floMOBIL gebucht werden können.

Schwaz – Wer kein eigenes Auto besitzt, Kosten für Anschaffung, Versicherung und Wartung sparen oder schlicht Wege abdecken möchte, die sich nicht mit Rad oder Bus erledigen lassen, kann in Schwaz auf geteilte E-Autos zurückgreifen. Die Stadtwerke Schwaz betreiben das Angebot im Auftrag der Stadtgemeinde.

Die beiden neuen Elektro-Kleinwagen rollen ab sofort an zwei Standorten im Stadtgebiet vor: am Parkplatz der Pfarre St. Barbara sowie in der Stadtgarage (UG2). Die Stadtwerke Schwaz übernehmen dabei die Reinigung, Wartung und das Laden der Fahrzeuge.

„Nicht jeder Haushalt kann die Anschaffung sowie die Kosten eines Fahrzeugs stemmen. Das eCarsharing setzt hier an und bietet allen, die ein Auto benötigen, eine Möglichkeit. Das Stadtgebiet wird zudem nicht durch zusätzliche Autos belastet. Die neuen Fahrzeuge sollen das Angebot für Schwazerinnen und Schwazer zugänglich machen“, betont Bürgermeisterin Victoria Weber.

Registrierung über floMOBIL

Auch Karl Heinz Greil, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwaz, sieht das Angebot fest verankert: „Das eCarsharing hat sich in Schwaz etabliert. Mit der Erneuerung der Flotte stellen wir sicher, dass die Nutzer:innen Fahrzeuge vorfinden.“

Für Mobilitätsreferent Hermann Weratschnig ist das Teilen von Autos ein wichtiger Bestandteil der verkehrspolitischen Ausrichtung: „Nachhaltige Mobilität setzt sich aus Bausteinen zusammen – Öffis, Rad, Fußwege und geteilte Autos. Das eCarsharing schließt die Lücke dort, wo man ein Fahrzeug braucht.“

Die Registrierung erfolgt online über die Plattform floMOBIL. Nach der Reservierung am Computer oder Smartphone lassen sich die Fahrzeuge mit einer Mobilitätskarte am jeweiligen Standort abholen. (TT)