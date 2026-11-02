Waffen beschlagnahmt
Verfahren gegen Tiroler Schützen eingestellt: Das passiert jetzt mit den Gewehren
Diese Langwaffen stellte die Bundespolizei in einem mit Schützen besetzten Bus sicher.
© Bundespolizeiinspektion Freilassing
Im Juni stellte die deutsche Polizei 34 Waffen von drei Schützenkompanien aus dem Unterland sicher. Und entdeckte wenig später kleine Hakenkreuze an zwölf der Gewehre. Nun hat die Staatsanwaltschaft Traunstein ihre Ermittlungen abgeschlossen. Und offenbar alle Vorwürfe fallen gelassen.
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