Kürbisschnitzen in Schwaz: Über 40 Kinder belebten den Maximilianplatz

Schwaz – Der Maximilianplatz in Schwaz stand einen Tag vor Halloween ganz im Zeichen von Kreativität und Gemeinschaft: Über 40 Kinder verzierten zusammen mit ihren Eltern herbstliche Gemüseköpfe. Mit Messern, Löffeln und Stiften machten sich Mütter, Väter und der Nachwuchs an die Arbeit. Es wurde geschabt, gemalt und geschnitzt, bis eine Vielzahl unterschiedlicher Kürbisfiguren entstand. Gegen die herbstlichen Temperaturen servierten die Veranstalter heiße Kürbissuppe, Würstel und Getränke zum Aufwärmen. Zudem verteilte der Verein Süßigkeiten an die Kinder.