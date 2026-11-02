Kürbisschnitzen in Schwaz: Über 40 Kinder belebten den Maximilianplatz
Die Naturfreunde Schwaz hatten zum gemeinsamen Kürbisschnitzen geladen und verwandelten den Platz trotz kühler Temperaturen in einen belebten Treffpunkt für Familien.
Schwaz – Der Maximilianplatz in Schwaz stand einen Tag vor Halloween ganz im Zeichen von Kreativität und Gemeinschaft: Über 40 Kinder verzierten zusammen mit ihren Eltern herbstliche Gemüseköpfe. Mit Messern, Löffeln und Stiften machten sich Mütter, Väter und der Nachwuchs an die Arbeit. Es wurde geschabt, gemalt und geschnitzt, bis eine Vielzahl unterschiedlicher Kürbisfiguren entstand. Gegen die herbstlichen Temperaturen servierten die Veranstalter heiße Kürbissuppe, Würstel und Getränke zum Aufwärmen. Zudem verteilte der Verein Süßigkeiten an die Kinder.
Für Naturfreunde-Obfrau Marion Plattner stand das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. „Und dies ist für uns als Verein Auftrag, solche Aktionen und Aktivitäten künftig zu organisieren“, sagt Plattner. Der Zugang zu Naturerlebnissen sowie gemeinsame Unternehmungen für alle Generationen bilden den Schwerpunkt im Programm der Schwazer Naturfreunde. (TT)
Eindrücke von der Veranstaltung
© naturfreunde schwaz
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