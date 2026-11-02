Ansturm auf Marco Friedl Cup: Quali-Turnier rasch ausgebucht

Großer Andrang: Das erste Qualifikationsturnier für den Marco Friedl Cup 2027 am Achensee war bereits nach zwei Tagen komplett ausgebucht. Am 8. November 2026 kämpfen U12-Teams in Buchau um ein begehrtes Ticket für das Hauptturnier im darauffolgenden Sommer.

Eben am Achensee – Der Marco Friedl Cup (benannt nach dem Tiroler FC-Bayern Fußballspieler) aus setzt ab sofort auf ein neues Qualifikationsformat. Um regionalen Nachwuchsvereinen die Chance auf einen Startplatz zu geben, führen die Organisatoren eigene Qualifikationsturniere ein. Die Resonanz auf das neue Modell fiel überwältigend aus: Innerhalb von nur 48 Stunden verfielen sämtliche vergebenen Startplätze für die Auftaktveranstaltung am Achensee. Sechs weitere Mannschaften stehen auf der Warteliste.

Internationales Feld am Achensee

Am Sonntag, 8. November 2026, rollt der Ball auf dem Kunstrasenplatz in Buchau (Gemeinde Eben am Achensee). Gemeinsam mit dem Partnerverein FC Achensee messen sich Nachwuchstalente der Altersklasse U12 (Jahrgang 2015 und jünger). Zum hochkarätigen Teilnehmerfeld zählen unter anderem der FC Wacker Innsbruck, ein Team aus Eltersdorf sowie zwei Vertretungen aus Bayern.

Auf die jungen Kicker wartet ein intensiver Turniertag mit großem Anreiz: Dem Sieger winken nicht nur Pokal und Ehre, sondern vor allem ein fixer Startplatz beim Hauptturnier des Marco Friedl Cups, das am 19. und 20. Juni 2027 ausgetragen wird.

Zweite Quali-Chance im Raum Innsbruck