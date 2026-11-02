Ein Tabuthema: Wenn Angehörige psychisch Erkrankter an ihre Grenzen kommen

Die HPE-Selbsthilfegruppe im Bezirk Landeck lädt zu einem Informationsabend am 12. November. Fachleute stellen Hilfsangebote vor und laden zum gemeinsamen Gespräch ein.

Landeck – Wenn ein nahestehender Mensch psychisch erkrankt, verändert sich oft der gesamte Familienalltag. Man will für den anderen da sein und merkt dabei, dass man selbst an die Grenzen kommt. Unterstützung, Information und Austausch bietet seit sechs Jahren die HPE-Selbsthilfegruppe im Bezirk Landeck. Sie bietet Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter. Einmal im Monat treffen sie sich, um in geschütztem Rahmen miteinander ins Gespräch zu kommen.

„Psychische Erkrankungen sind nach wie vor ein sehr schambehaftetes Thema“, sagt Moderatorin Angelika Falkner. Umso wichtiger sei es, Betroffenen und Angehörigen einen Ort zu bieten, an dem offen gesprochen werden kann. Die Gespräche würden anonym und vertraulich behandelt. Das Thema betreffe viele Menschen, doch zahlreiche Angehörige wüssten nicht, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein sind und Unterstützung erhalten können, erklärt sie.

Ein Abend zum Austausch

Am Donnerstag, 12. November, lädt die HPE-Selbsthilfegruppe Landeck zum Informationsabend „Familien im Spannungsfeld psychischer Störungen: Was hilft mir? Was hilft uns?“ in den Sozial- und Gesundheitssprengel Landeck am Schulhausplatz 9 ein. Referieren werden Primar Martin Kurz sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von pro mente tirol, des Psychosozialen Pflegedienstes Tirol und des Psychosozialen Zentrums Oberland.

Im Mittelpunkt des Abends stehen Informationen über Unterstützungsangebote für Angehörige psychisch erkrankter Menschen sowie Einblicke in die Selbsthilfe. Darüber hinaus gibt es Raum für Fragen, Erfahrungen und den Austausch mit anderen Angehörigen, Betroffenen und Fachleuten. Die Organisatoren möchten damit aufzeigen, welche Hilfsangebote zur Verfügung stehen und dass Angehörige mit ihren Herausforderungen nicht allein bleiben müssen.